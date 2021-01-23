Від'єднання України від енергосистеми Росії та Білорусі, та приєднання до енергосистеми Європи – одне з головних завдань Міністерства енергетики. Про це заявив його очільник Юрій Вітренко.

Вітренко озвучив одне з головних завдань Міненерго

Україна повинна від'єднатися від енергосистеми України та Білорусі. Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко заявив про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" 22 січня, пише 24 канал.

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Нам потрібно терміново від'єднуватися від об'єднаної енергосистеми з Білоруссю та Росією. Об’єднуватися ж – із європейською системою,

– сказав Вітренко.

І додав, що саме це буде одним з головних його завдань на посаді: "Щоб ми були частиною Європи, нормального ринку, де немає свавілля монополістів, де нормальна, прозора ціна".

"Це в інтересах України, нашої енергетичної безпеки, а енергетична безпека – це національна безпека", – підсумував виконувач обов'язків міністра.

Зауважимо, з 1 січня після перерви у 9 місяців (діяла заборона Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі.

Водночас уряд скасував пільговий тариф на електроенергію у 0,9 гривні за кіловат-годину за перші 100 кіловат-годин. Тож для побутових споживачів ціна тепер встановлена єдина – на рівні 1,68 гривні за кіловат-годину.

Радимо прочитати про тарифи на електроенергію у 2021 на 24 каналі: що зміниться для українців.



Ціна на електроенергію у 2021 / Інфографіка 24 каналу

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