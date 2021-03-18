Потужний крок до ЄС: Україна і Литва підписали документи про співпрацю

Джерело:24 канал
У четвер, 18 березня, Володимир Зеленський та президент Литви Гітанас Наусєда підписали Спільну декларацію щодо європейської перспективи України.
Декларація документально зафіксувала схвалення європейської перспективи України з боку Литви. Зокрема, підтримку при подачі заявки на членство у Євросоюзі.
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Литва підтримує Україну, коли Україна вирішить подати заявку на членство в Євросоюзі, – процитував угоду Зеленський.
За словами українського лідера, це якісно новий підхід до формування порядку денного відносин України та країн Євросоюзу.
Зеленський наголосив, що повноправне членство України в ЄС "не можна відкладати у довгий ящик".
"Україна в ЄС – це не фантастична мрія. Це стратегічна досяжна мета", – підсумував президент.Зверніть увагу! Зеленський також наголосив на важливості максимально реалізувати можливості України у НАТО. Для цього також необхідна підтримка Литви.
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