Потужний крок до ЄС: Україна і Литва підписали документи про співпрацю

У четвер, 18 березня, Володимир Зеленський та президент Литви Гітанас Наусєда підписали Спільну декларацію щодо європейської перспективи України.

Декларація документально зафіксувала схвалення європейської перспективи України з боку Литви. Зокрема, підтримку при подачі заявки на членство у Євросоюзі.

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Литва підтримує Україну, коли Україна вирішить подати заявку на членство в Євросоюзі, – процитував угоду Зеленський.

За словами українського лідера, це якісно новий підхід до формування порядку денного відносин України та країн Євросоюзу.

Зеленський наголосив, що повноправне членство України в ЄС "не можна відкладати у довгий ящик".

"Україна в ЄС – це не фантастична мрія. Це стратегічна досяжна мета", – підсумував президент.

Зеленський також наголосив на важливості максимально реалізувати можливості України у НАТО. Для цього також необхідна підтримка Литви.

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Що ще сказав Зеленський

Зеленський зауважив, що 2021 стане роком знакових та важливих подій у відносинах України та Литви.

Литва бачить, яких зусиль докладає України задля деокупації Криму та Донбасу. Він наголосив, що ще у 2014 році Литва стала другом, який пізнався у біді. Вона не побоялася стати на захист України.

Наразі на Сході України фіксують дуже тривожні тенденції. Зокрема, зростає кількість провокацій та спроб зірвати режим тиші.

Україна вдячна Литві за підтримку санкцій проти Росії.

У Києві Наусєда ознайомився з засадами Кримської платформи.

У майбутньому цей досвід допоможе зробити все, щоб більше у світі ніхто й ніколи не зміг окупувати будь-яку територію.

Україна та Литва працюватимуть разом завдяки процвітання їхніх народів.

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