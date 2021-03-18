Потужний крок до ЄС: Україна і Литва підписали документи про співпрацю
У четвер, 18 березня, Володимир Зеленський та президент Литви Гітанас Наусєда підписали Спільну декларацію щодо європейської перспективи України.
Джерело:24 канал
Декларація документально зафіксувала схвалення європейської перспективи України з боку Литви. Зокрема, підтримку при подачі заявки на членство у Євросоюзі.
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Литва підтримує Україну, коли Україна вирішить подати заявку на членство в Євросоюзі, – процитував угоду Зеленський.
За словами українського лідера, це якісно новий підхід до формування порядку денного відносин України та країн Євросоюзу.
Зеленський наголосив, що повноправне членство України в ЄС "не можна відкладати у довгий ящик".
"Україна в ЄС – це не фантастична мрія. Це стратегічна досяжна мета", – підсумував президент.
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Що ще сказав Зеленський
- Зеленський зауважив, що 2021 стане роком знакових та важливих подій у відносинах України та Литви.
- Литва бачить, яких зусиль докладає України задля деокупації Криму та Донбасу. Він наголосив, що ще у 2014 році Литва стала другом, який пізнався у біді. Вона не побоялася стати на захист України.
- Наразі на Сході України фіксують дуже тривожні тенденції. Зокрема, зростає кількість провокацій та спроб зірвати режим тиші.
- Україна вдячна Литві за підтримку санкцій проти Росії.
- У Києві Наусєда ознайомився з засадами Кримської платформи.
- У майбутньому цей досвід допоможе зробити все, щоб більше у світі ніхто й ніколи не зміг окупувати будь-яку територію.
- Україна та Литва працюватимуть разом завдяки процвітання їхніх народів.
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