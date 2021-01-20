Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи ініціює створення Кримської платформи. Робитимуть це після консультацій із Міністерством закордонних справ.

Кримська платформа у ПАРЄ

Про нові плани щодо Кримської платформи розповіла голова української делегації, народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева, повідомляє "Радіо Свобода".

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За її словами, делегація вдасться до цього після консультацій із МЗС.

Це безпосередньо нова ініціатива по неформальній платформі підтримки теми Криму, Кримського півострова і прав людини, що є одним із форпостів діяльності ПАРЄ,

– зазначила Мезенцева.

Вона також додала, що це неформальна платформа підтримки. У ПАРЄ вона матиме таку ж назву – Кримська платформа.

"Ми будемо вже за результатами сьогоднішньої (20 січня – 24 канал) онлайн-конференції інформувати наших потенційних партнерів для цієї ініціативи, тобто депутатів ПАРЄ, щоб вони до такої платформи долучалися", – додала голова української делегації.

Нардепка також нагадала, що в ПАРЄ вже працює тематична платформа Baltic Plus, до складу якої входять делегати Естонії, Латвії, Литви, Грузії та України.

Але ми з колегами подумали, що Крим, права людини і ситуацію в Криму, а точніше, реінтеграції й питання порушення прав людини ми повинні виокремити в інший вимір,

– пояснила Мезенцева.

Та наголосила, що за цим напрямком слід активно працювати.

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