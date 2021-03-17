До Великодня на Донбасі можуть розпочати процес гуманітарного розмінування. Крім того, Україна хоче, аби окупанти розблокували роботу пунктів в'їзду та виїзду "Щастя" та "Золоте".

Такі ініціативи Україна запропонувала на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи, яке відбулось 17 березня на рівні глав.

До речі Українська делегація в ТКГ покинула засідання через участь терористки у перемовинах

Пропозиція України

Перший заступник глави делегації Олексій Резніков запропонував до Пасхи зробити 2 кроки:

почати процес "гуманітарного розмінування". Зокрема, розмінування ділянок, на яких розташовані кладовища та об’єкти інфраструктури. Наприклад, електропостачання або ті, де системно проводять регламентні чи інші роботи. розблокувати роботу КПВВ "Щастя" та "Золоте".

Тепер чекають відповіді від російської делегації.

Зверніть увагу! Окупанти блокують роботу майже всіх КПВВ. Закритими залишаються КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнка". Натомість 2 пункти, "Новотроїцьке" та "Станиця Луганська" російські найманці відкривають тільки двічі на тиждень.

Участь терористки у перемовинах

Резніков наголосив, що участь у засіданнях Майї Пирогової, яка заочно засуджена за тероризм, – неприпустима. Відтак українська делегація запропонувала повернутися до тристороннього формату.

Крім того, економічна підгрупа домовилася, що до 26 березня сторони нададуть списки кандидатів до складу робочої групи з моніторингу екологічної ситуації на окупованих територіях.