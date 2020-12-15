Приватизація Росією "Масандри": Україна ініціює нові санкції
Через продаж винного заводу "Масандра" в окупованому Криму Україна буде ініціювати нові міжнародні санкції проти Росії. До того ж Київ вводитиме свої санкції проти країни-агресора.
Україна також вживатиме заходів до осіб, які причетні до незаконного аукціону на окупованому півострові. Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков.
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До чого готується Україна
За словами Рєзнікова, Мінреінтеграції буде:
- ініціювати національні санкції;
- ініціювати судове переслідування, зокрема і в міжнародних судах;
- звертатися до міжнародних партнерів про внесення винних у санкційні списки і посилення санкцій щодо них.
Всі наявні у відкритих джерелах документи, зокрема, протоколи, заявки, біографії керівництва так званого міністерства в Криму, що організувало це, у нас вже є. Санкційний пакет вже готується,
– додав міністр.
Що відомо про продаж "Масандри"
- У понеділок, 14 грудня 2020 року, окупаційна влада Криму продала підприємство з аукціону.
- Придбала завод зареєстрована у Санкт-Петербурзі компанія "Південний проєкт", яка є дочірнім підприємством Банку "Росія". Цікаво, що сам банк та його основні публічні бенефіціари знаходяться під міжнародними санкціями з березня 2014 року.
- Окрім переможця на аукціон заявилася ще одна компанія, зареєстрована у Москві, зі статутним капіталом у 135 доларів США.
- Продажна ціна винзаводу мінімально перевищила стартову. Це свідчить про заздалегідь узгодженого переможця аукціону.
Що відомо про винзавод "Масандра"?Національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра" володіє унікальною колекцією вин та традиціями виноробства. Розміщений завод в селищі Масандра на Південному березі Криму.
Це було найбільше підприємство України та Європи з вирощування винограду та виробництва високоякісних марочних вин. Колекція вин "Масандри" складала близько 1 мільйона пляшок і є одною з найбільших у світі, яку у 1998 році занесли до Книги рекордів Гіннеса.
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