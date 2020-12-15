Через продаж винного заводу "Масандра" в окупованому Криму Україна буде ініціювати нові міжнародні санкції проти Росії. До того ж Київ вводитиме свої санкції проти країни-агресора.

Україна також вживатиме заходів до осіб, які причетні до незаконного аукціону на окупованому півострові. Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков.

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До чого готується Україна

За словами Рєзнікова, Мінреінтеграції буде:

ініціювати національні санкції;

ініціювати судове переслідування, зокрема і в міжнародних судах;

звертатися до міжнародних партнерів про внесення винних у санкційні списки і посилення санкцій щодо них.

Всі наявні у відкритих джерелах документи, зокрема, протоколи, заявки, біографії керівництва так званого міністерства в Криму, що організувало це, у нас вже є. Санкційний пакет вже готується,

– додав міністр.

Що відомо про продаж "Масандри"

У понеділок, 14 грудня 2020 року, окупаційна влада Криму продала підприємство з аукціону.

Придбала завод зареєстрована у Санкт-Петербурзі компанія "Південний проєкт", яка є дочірнім підприємством Банку "Росія". Цікаво, що сам банк та його основні публічні бенефіціари знаходяться під міжнародними санкціями з березня 2014 року.

Окрім переможця на аукціон заявилася ще одна компанія, зареєстрована у Москві, зі статутним капіталом у 135 доларів США.

Продажна ціна винзаводу мінімально перевищила стартову. Це свідчить про заздалегідь узгодженого переможця аукціону.