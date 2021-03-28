Олексій Резніков заявив, що для відновлення і розвитку економіки Донецької та Луганської областей планують залучити 4 джерела фінансування. Їх кінцевою метою є створення "поясу успішності" у регіоні.

Що заявив Резніков

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповів, що на ліквідацію наслідків війни на Сході України потрібен 21 мільярд доларів. Таку суму, за його словами, у дослідженні назвав Віденський міжнародний інститут економіки.

До теми На розмінування окупованих територій Донбасу знадобиться не менше ніж 25 –30 років, – Резніков

Уряд розглядає 4 джерела фінансування відновлення територій:

власний бюджет,

донорська допомога,

зовнішні кредити,

інвестиції.

"Свого бюджету нам не вистачить. Донорські варіанти допомоги завжди локальні, точкові, невеликі. Тому потрібно створити умови, щоб додався четвертий ресурс – інвестор", – пояснив Резніков.

Інвесторів залучатимуть для реалізації головної ідеї – створення "поясу успішності" на підконтрольній Україні частині Донецької та Луганської областей.

Що передбачає "пояс успішності"

Грошей у світі сьогодні багато, дешевих. Люди шукають, куди їх вкласти. Якщо ми запропонуємо більш пільгові та успішні умови, то ті, хто займається ризиковим капіталом, вони зайдуть,

– заявив міністр.

Він додав: "Тому що у ризикованіших умовах вони можуть більше заробити. Питання маржинальності".

За словами Резнікова, завдання уряду – створити умови, які залучать інвесторів. Найперше слід застрахувати вкладений капітал від військових і політичних ризиків.

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В уряді є ідея створення страхового фонду. Гроші вкладатиме держава, донори та західні партнери. Саме так і будуть забезпечувати покриття страхових ризиків: "Прилетів, не дай боже, снаряд, – підприємець отримає компенсацію".

Орієнтованість на малий та середній бізнес

Резніков наголосив, що поблизу лінії зіткнення ніхто не буде будувати великий завод. Тому уряд ставить ставку на малий та середній бізнес.

Міністр уточнив, що спочатку ідею щодо створення "поясу успішності" втілюватимуть на підконтрольній Україні Донеччині та Луганщині. Після деокупації проєкт реалізують і на решті частини регіону.