Україна звернулася до Боснії і Герцеговини з проханням передати їй ікону, подаровану міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. Вона зникла з Луганська після його окупації. У Києві хочуть провести експертизу, щоб переконатися в оригінальності ікони.

Українська сторона просить Боснію і Герцеговину зробити це невідкладно. Про це інформує "РБК-Україна" з посиланням на коментар речника міністерства закордонних справ Олега Ніколенка.

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Що ще сказав Ніколенко

Українська сторона також висловила готовність до співпраці з боснійсько-герцеговинськими слідчими органами для з'ясування всіх обставин, пов'язаних з вивезенням ікони з території нашої держави,

– сказав він.

На думку речника МЗС, відкритість Боснії та Герцеговини в цьому питанні підтвердила б наявність політичної волі до розвитку дружніх відносин з Україною.

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