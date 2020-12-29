Україна хоче повернути подаровану Лаврову ікону для проведення експертизи
Україна звернулася до Боснії і Герцеговини з проханням передати їй ікону, подаровану міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. Вона зникла з Луганська після його окупації. У Києві хочуть провести експертизу, щоб переконатися в оригінальності ікони.
Українська сторона просить Боснію і Герцеговину зробити це невідкладно. Про це інформує "РБК-Україна" з посиланням на коментар речника міністерства закордонних справ Олега Ніколенка.
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Що ще сказав Ніколенко
Українська сторона також висловила готовність до співпраці з боснійсько-герцеговинськими слідчими органами для з'ясування всіх обставин, пов'язаних з вивезенням ікони з території нашої держави,
– сказав він.
На думку речника МЗС, відкритість Боснії та Герцеговини в цьому питанні підтвердила б наявність політичної волі до розвитку дружніх відносин з Україною.
Скандал з іконою: що відомо
- 14 грудня 2020 року один з глав Боснії та Герцоговини Мілорад Додік подарував ікону Сергію Лаврову під час його візиту в країну.
- Після публікації фотографій боснійськими ЗМІ, українська сторона запідозрила, що це старовинна ікона, яка зникла з Луганська після його окупації.
- Свідченням цього стала воскова печатка на ній.
- Українське МЗС звернулось з вимогою повернути ікону Україні.
- Через скандал МЗС Росії повернуло подарунок боснійському посольству.
- Розслідуванням справи зайнявся Інтерпол.
- Своє розслідування проводить також і прокуратура Боснії та Герцеговини.
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