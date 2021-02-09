Разом з Грузією: Шмигаль назвав пріоритет України щодо членства в НАТО
Короткостроковим пріоритетом України є отримати План дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО. Найкращим варіантом було б зробити це водночас з Грузією.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Очільник українського Кабміну вже назвав цей діалог позитивним і важливим символічним сигналом.
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Ми хочемо не відставати далеко від Грузії і, в ідеалі, отримати разом із Грузією ПДЧ, і активно над цим працюємо,
– наголосив Шмигаль.
За словами глави уряду, НАТО залишається пріоритетом України. Для цього у країні відбуваються важливі зміни. Зокрема, вже ухвалили низку законопроєктів.
Серед найважливіших кроків – реформа Збройних сил України. Наші військові поступово переходять на стандарти НАТО.
Що ще сказав Шмигаль
Україна продовжує вести активний діалог з НАТО.
Серед найпопулярніших тем – боротьба з коронавірусом, боротьба з російською агресією, кібератаки, зміцнення регіональної безпеки, залучення українських військ до миротворчих операцій Альянсу.
"Ми працюємо у галузі практичного наповнення нашого партнерства розширених можливостей. Ми дуже зацікавлені у розширенні співробітництва з Альянсом у сфері безпеки у районі Чорного моря", – заявив Шмигаль.
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