Короткостроковим пріоритетом України є отримати План дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО. Найкращим варіантом було б зробити це водночас з Грузією.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Очільник українського Кабміну вже назвав цей діалог позитивним і важливим символічним сигналом.

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Ми хочемо не відставати далеко від Грузії і, в ідеалі, отримати разом із Грузією ПДЧ, і активно над цим працюємо,

– наголосив Шмигаль.

За словами глави уряду, НАТО залишається пріоритетом України. Для цього у країні відбуваються важливі зміни. Зокрема, вже ухвалили низку законопроєктів.

Серед найважливіших кроків – реформа Збройних сил України. Наші військові поступово переходять на стандарти НАТО.

Що ще сказав Шмигаль

Україна продовжує вести активний діалог з НАТО.

Серед найпопулярніших тем – боротьба з коронавірусом, боротьба з російською агресією, кібератаки, зміцнення регіональної безпеки, залучення українських військ до миротворчих операцій Альянсу.

"Ми працюємо у галузі практичного наповнення нашого партнерства розширених можливостей. Ми дуже зацікавлені у розширенні співробітництва з Альянсом у сфері безпеки у районі Чорного моря", – заявив Шмигаль.