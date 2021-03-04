Законопроєкт про націоналізацію підприємства "Мотор Січ" розглянуть у Раді. У "Слузі народу" підкреслили, що це, зокрема, допоможе врегулювати правовий статус компанії.

Законопроєкт внесуть до Ради цьому або наступного тижня ( до 12 березня – 24 канал). Про це повідомив глава президентської фракції Давид Арахамія.

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Що сказав Арахамія

Наклали санкції проти китайських компаній. Це питання обороноздатності. Для того, аби врегулювати правовий статус цієї компанії, яка є великим будівельником двигунів для гвинтокрилів" – сказав він.

"Слуга народу" додав, що стан "Мотор Січ" наразі – повністю невизначений. Водночас там працюють тисячі людей, які звертаються до профільного комітету та просять визначити майбутнє підприємства.

У відповідь на питання про можливу ​​реакцію на націоналізацію з боку китайських інвесторів Арахамія зазначив, що потрібно вести відповідні переговори.

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