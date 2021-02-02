Україна, Грузія і Молдова попросили Євросоюз поглибити інтеграцію: деталі

Міністри закордонних справ України, Грузії та Молдови направили спільного листа. Він стосується спільного стратегічного бачення розвитку Східного партнерства.

Джерело: МЗС України

Зокрема лист направили високому представнику Європейського Союзу, віцепрезиденту Єврокомісії Жозепу Боррелю, комісару ЄС з питань сусідства і розширення Оліверу Варгеї. А також – очільникам МЗС держав-членів ЄС

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Європейські прагнення

Дмитро Кулеба, Давід Залкіані та Ауреліу Чокой переконані, що Східне партнерство повинне:

враховувати європейські прагнення України, Грузії та Молдови;

запровадити амбітний підхід для поглиблення їхньої інтеграції з ЄС.

Зближення з ЄС

У листі наголосили, що відкриття нових горизонтів співпраці для найбільш зацікавлених та відданих європейському вектору розвитку держав-партнерів сприятиме їхньому тіснішому політичному, економічному та секторальному зближенню з ЄС.

Адаптація Східного партнерства до нових реалій та потреб його держав-учасниць необхідна для зміцнення трансформаційного потенціалу цієї ініціативи та стабільності у регіоні,

– зазначили міністри.

Також Україна, Грузія та Молдова у межах Східного партнерства окреслили свої пріоритети. Вони містять:

► інтеграцію до внутрішнього ринку ЄС;

► зближення з ЄС у сферах транспорту, енергетики, цифрового ринку, зеленої економіки, охорони здоров'я;

► посилення безпекової співпраці.

Міністри повідомили про намір посилити координацію з підготовки до саміту Східного партнерства у 2021 році та формування нового пакету його завдань та цілей.

У листі міністри також підкреслили, що досягнення трьох держав на євроінтеграційному шляху слугуватимуть орієнтиром для інших східних партнерів.