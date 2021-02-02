Україна, Грузія і Молдова попросили Євросоюз поглибити інтеграцію: деталі
Міністри закордонних справ України, Грузії та Молдови направили спільного листа. Він стосується спільного стратегічного бачення розвитку Східного партнерства.
Джерело: МЗС України
Зокрема лист направили високому представнику Європейського Союзу, віцепрезиденту Єврокомісії Жозепу Боррелю, комісару ЄС з питань сусідства і розширення Оліверу Варгеї. А також – очільникам МЗС держав-членів ЄС
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Європейські прагнення
Дмитро Кулеба, Давід Залкіані та Ауреліу Чокой переконані, що Східне партнерство повинне:
- враховувати європейські прагнення України, Грузії та Молдови;
- запровадити амбітний підхід для поглиблення їхньої інтеграції з ЄС.
Зближення з ЄС
У листі наголосили, що відкриття нових горизонтів співпраці для найбільш зацікавлених та відданих європейському вектору розвитку держав-партнерів сприятиме їхньому тіснішому політичному, економічному та секторальному зближенню з ЄС.
Адаптація Східного партнерства до нових реалій та потреб його держав-учасниць необхідна для зміцнення трансформаційного потенціалу цієї ініціативи та стабільності у регіоні,
– зазначили міністри.
Також Україна, Грузія та Молдова у межах Східного партнерства окреслили свої пріоритети. Вони містять:
► інтеграцію до внутрішнього ринку ЄС;
► зближення з ЄС у сферах транспорту, енергетики, цифрового ринку, зеленої економіки, охорони здоров'я;
► посилення безпекової співпраці.
У листі міністри також підкреслили, що досягнення трьох держав на євроінтеграційному шляху слугуватимуть орієнтиром для інших східних партнерів.
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