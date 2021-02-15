Україна готова доєднатися до енергосистеми Європи: Шмигаль підбив підсумки візиту в ЄС

Джерело:фейсбук Дениса Шмигаля
Робочий візит урядової команди до Брюсселя "видався результативним" на шляху до зміцнення відносин України та Євросоюзу. Адже вдалося провести низку переговорів та укласти важливі угоди.
Засідання Ради асоціації України та Європейського Союзу 2021 року "засвідчило високий рівень підтримки України". Про це український прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у фейсбуці 14 лютого.
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З віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом "домовилися про подальшу лібералізацію торгівлі між Україною та ЄС". Мовиться про збільшення квот продукції, виготовленої в Україні.
Це ще більше закріпить позиції України на європейських ринках та дасть можливість українським виробникам розкрити свій експортний потенціал,
– запевнив Шмигаль.
За його словами, Україна очікує "продуктивної роботи з європейськими партнерами" з метою виходу на літній саміт Україна – ЄС "з конкретними рішеннями".
Прем'єр заявив, що представники Євросоюзу вже оцінюють готовність України до підписання угоди про промисловий безвіз.
Це відкриє широкі торговельні можливості для малого й середнього бізнесу, який зможе реалізовувати свій товар на ринках ЄС,
– пояснив Шмигаль.
Підписати відповідну угоду хочуть вже цього – 2021 – року.
Також невдовзі уряд планує підписати з ЄС угоду про спільний авіаційний простір. Представник Євросоюзу Жозеп Боррель підтвердив, що "Україна виконала всі умови для її підписання".
Спільний авіаційний простір з ЄС означатиме більше рейсів між Україною та ЄС (зокрема, більше нових напрямків), що сприятиме розвитку вітчизняної авіації й туристичної галузі,
– написав прем'єр.
Шмигаль вважає, що угода про спільний авіаційний простір України та ЄС "матиме загалом позитивний ефект на економіку".
Ми вже виконали всі умови для приєднання української енергетичної системи до європейської мережі ENTSO-E у 2023 році. Залишилося завершити технічні моменти,
– запевнив Денис Шмигаль.
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