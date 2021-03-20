Київ декларує незмінну позицію щодо "Північного потоку-2": це політичний та комерційно недоцільний проєкт. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, українська ГТС готова на рік транспортувати 140 мільярдів кубометрів газу.

Про це прем'єр-міністр України розповів в інтерв'ю німецькому виданню Bild. У 2020 році, повідомив Шмигаль, українською ГТС до Європи доставили 55,8 мільярда кубів російського газу.

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Через українську ГТС – найдешевший транзит

Це найкоротший транзитний шлях блакитного палива у Європу. Відповідно – це найдешевша ціна за транзит. Крім того, Україна завжди була надійним транзитером,

– пояснив Шмигаль.

"Північний потік-2" поставить під загрозу енергетичну безпеку Європи

Запуск "Північного потоку-2" означає не лише втрату для України кількох мільярдів євро доходу. Це також поставить під загрозу енергетичну безпеку Євросоюзу. За словами українського прем'єра, проєкт дозволить продовжити фінансувати агресію Росії проти України. Саме тому санкційну політику проти російського трубопроводу необхідно зміцнювати.

Зеленський назвав проєкт пасткою для всієї Європи

Зазначимо, раніше під час розмови з президентом Литви Гітанасом Наусєдою Володимир Зеленський наголосив, що російський газопровід "Північний потік-2" є пасткою не лише для України, а й для всієї Європи.

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