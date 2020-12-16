Україна готова бути ключовим союзником США в регіоні Чорного моря, – Стефанішина
Україна готова збільшити співпрацю з США та НАТО. Крім цього, країна не проти стати ключовим союзником Штатів та НАТО у Чорноморському регіоні.
Все для того, аби більш ефективно реагувати на виклики безпеки у регіоні зі сторони Росії. Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на онлайн-конференції Ukraine in Washington.
До речі Україна та ЄС розширять співробітництво у сфері безпеки
Україна готова бути не тільки партнером для Сполучених Штатів, але і одним з ключових союзників США в регіоні Чорного моря, на східному фланзі сил НАТО,
– наголосила Стефанішина.
Політикиня зауважила, що Україна відіграє важливу роль у регіоні. Однак системна взаємодія з США і НАТО забезпечить більшу безпеку у Чорному морі.
За словами віцепрем'єрки, ще одним аргументом щодо співпраці є "російський фактор". Це дозволить ефективно відповідати на виклики щодо фактично одностороннього контролю Росії на певних ділянках регіону.
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