Україна – друга в Європі за кількістю підприємиць і менеджерок

Україна посідає друге місце в Європі за часткою жінок серед менеджерів та підприємців. При тому найбільший дисбаланс між кількістю керівниць і керівників спостерегли у Києві.

Про це сідчать висновки звіту "Жінки та чоловіки на керівних посадах в Україні: 2017 – 2020 роки". Його Програма Розвитку ООН планує опублікувати у квітні 2021 року.

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Аналіз гендерного співвідношення на керівних посадах

Аби здійснити дослідження, аналітики вивчали відкриті дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, приватних підприємців та громадських об'єднань України.

Донедавна в Україні не збирали дезагрегованих за гендерною ознакою статистичних даних. Це ускладнювало та подекуди унеможливлювало повноцінну оцінку відмінностей у становищі чоловіків та жінок.

Ми сподіваємось, що результати цього дослідження будуть корисними для тих суб'єктів та зацікавлених сторін, як урядових, так і неурядових, які працюють над розширенням можливостей жінок та досягненням повної гендерної рівності в Україні,

– розповіла керівниця відділу співпраці Посольства Швейцарії в Україні Ніколь Рудер.

Про що свідчить дослідження

Постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева відзначила: результати демонструють невелике поліпшення ситуації у сфері гендерної рівності в Україні. Для забезпечення гендерного паритету і розширення прав жінок потрібно докласти значно більше зусиль.

За останні три роки загальна частка жінок на керівних посадах в Україні зросла майже на пів відсотка — до 40,48%. Втім це значно вище від середньосвітового показника у 29%.

Дослідження продемонструвало, що:

Гендерний дисбаланс серед менеджерів і підприємців у Києві значно більш виражений порівняно з середнім національним показником.

серед менеджерів і підприємців порівняно з середнім національним показником. Київ входить у першу десятку районів і міст з найнижчою часткою жінок серед керівників і приватних підприємців.

входить у першу десятку районів і міст з жінок серед керівників і приватних підприємців. Керівниками і приватними підприємцями в більшості секторів економіки, як і раніше, є переважно чоловіки.

Частка жінок у цілому збільшилася з 2017 до 2020 року на 0,5 відсотка.

Україна посідає друге місце в Європі за часткою жінок серед менеджерів і підприємців.

за часткою жінок серед менеджерів і підприємців. Жінки переважають у сферах "Проживання та харчування", "Державне управління та оборона", "Охорона здоров'я та соціальна робота", а найбільше переважають в "Освіті" та "Діяльності домогосподарств як роботодавців".