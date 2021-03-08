Україна – друга в Європі за кількістю підприємиць і менеджерок

Джерело:сайт ПРООН
Україна посідає друге місце в Європі за часткою жінок серед менеджерів та підприємців. При тому найбільший дисбаланс між кількістю керівниць і керівників спостерегли у Києві.
Про це сідчать висновки звіту "Жінки та чоловіки на керівних посадах в Україні: 2017 – 2020 роки". Його Програма Розвитку ООН планує опублікувати у квітні 2021 року.
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Аби здійснити дослідження, аналітики вивчали відкриті дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, приватних підприємців та громадських об'єднань України.
Донедавна в Україні не збирали дезагрегованих за гендерною ознакою статистичних даних. Це ускладнювало та подекуди унеможливлювало повноцінну оцінку відмінностей у становищі чоловіків та жінок.
Ми сподіваємось, що результати цього дослідження будуть корисними для тих суб'єктів та зацікавлених сторін, як урядових, так і неурядових, які працюють над розширенням можливостей жінок та досягненням повної гендерної рівності в Україні,
– розповіла керівниця відділу співпраці Посольства Швейцарії в Україні Ніколь Рудер.
Постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева відзначила: результати демонструють невелике поліпшення ситуації у сфері гендерної рівності в Україні. Для забезпечення гендерного паритету і розширення прав жінок потрібно докласти значно більше зусиль.
За останні три роки загальна частка жінок на керівних посадах в Україні зросла майже на пів відсотка — до 40,48%. Втім це значно вище від середньосвітового показника у 29%.