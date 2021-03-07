Україна дозамовить в "Антонова" ще 4 літаки

Україна планує замовити для держпідприємства "Антонов" ще 4 літаки Ан-74. Цю ініціативу оформлять у 2021 році.
Для функціонування авіапрому мають бути десятки замовлень. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.
Важливо В уряді хочуть, щоб "Антонов" виготовляв літаки спільно з Boeing
Що відомо про нове замовлення
Щодо літаків, які замовили раніше, термін постачання першого – 2023 рік. Однак, за словами Уруського, графіки виготовлення літаків на підприємстві вже склали.
Цього року готується замовлення на чотири літаки Ан-74,
– зазначив міністр.
Що цьому передувало
- У грудні 2020 року Міноборони та держпідприємство "Антонов" підписали меморандум про співпрацю за участю президента Володимира Зеленського.
- Відповідно до меморандуму, "Антонов" побудує 3 нові літаки Ан-178 для потреб Збройних сил України.
- Важливо, що це сталось вперше за 29 років незалежності.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що держава вже виплатила "Антонову" аванс за придбання трьох нових літаків.
- До речі, у Кабміні бажають, щоб "Антонов" виробляв літаки разом з компанією Boeing. Для останнього підприємства – це можливість локалізувати свої літаки в Україні. Натомість "Антонов" може скооперуватися з Boeing щодо розробки військових літаків.