Для функціонування авіапрому мають бути десятки замовлень. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Важливо В уряді хочуть, щоб "Антонов" виготовляв літаки спільно з Boeing

Щодо літаків, які замовили раніше, термін постачання першого – 2023 рік. Однак, за словами Уруського, графіки виготовлення літаків на підприємстві вже склали.

Цього року готується замовлення на чотири літаки Ан-74,

– зазначив міністр.