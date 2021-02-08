Україна домовилася про постачання 4 вакцин від COVID-19, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилася про постачання 4 вакцин від коронавірусу. Мовиться про препарати від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах.

Таку заяву глава держави зробив під час Всеукраїнського форуму щодо коронавірусу "Україна 30".

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Ми домовилися про постачання в Україну вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах. Перший етап вакцинації розпочнеться вже цього місяця. Першими вакцину отримають наші медики, військові та нацгвардійці,

– сказав президент.

Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNtech

Найближчим часом Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNtech в межах ініціативи COVAX для початку вакцинування наших медиків.

За цією ж програмою у лютому – березні почнеться постачання від 2,2 до 3,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca. Є домовленість про постачання 1,9 мільйона доз вакцини Sinovac Biotech.

Вакцинація в Україні: коротко



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу