Україна домовилася про постачання 4 вакцин від COVID-19, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилася про постачання 4 вакцин від коронавірусу. Мовиться про препарати від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах.
Джерело:24 канал
Таку заяву глава держави зробив під час Всеукраїнського форуму щодо коронавірусу "Україна 30".
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Ми домовилися про постачання в Україну вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах. Перший етап вакцинації розпочнеться вже цього місяця. Першими вакцину отримають наші медики, військові та нацгвардійці,
– сказав президент.
Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNtech
Найближчим часом Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNtech в межах ініціативи COVAX для початку вакцинування наших медиків.
За цією ж програмою у лютому – березні почнеться постачання від 2,2 до 3,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca. Є домовленість про постачання 1,9 мільйона доз вакцини Sinovac Biotech.
Вакцинація в Україні: коротко
- Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні розпочнеться 15 лютого. Однак у випадку форс-мажорних обставин дату можуть змістити на пізніший час.
- Уряд підготував план компанії вакцинації населення. "Дорожня карта" складається з 5 етапів.
- Спершу українців щеплюватимуть препаратом від Pfizer-BioNTech.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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