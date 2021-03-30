Україна долучилась до створення Міжнародного договору про пандемію, – Зеленський

Володимир Зеленський прокоментував долучення України до Міжнародного договору про пандемію. За словами президента, країни мають об'єднатися, щоб ефективно реагувати на виклики.

Зеленський наголосив, що необхідно досягнути узгодженого прогнозування, запобігання, виявлення та ефективного реагування на пандемії.

Зауважте Отримали гроші на лікування, але не приймають хворих на COVID-19: лікарні УЗ почали перевіряти

Держави мають разом працювати над створенням міжнародної угоди про готовність і реагування на пандемії,

– наголосив президент.

Окрім того, на сайті Офісу Президента оприлюднили текст Комюніке щодо Міжнародного договору про пандемію. Там мовиться, що пандемія COVID-19 є найбільшим викликом для людства з 1940-х років.

Пріоритетом є спільно створити надійнішу міжнародну архітектуру охорони здоров'я.

"Будуть інші пандемії та інші серйозні надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров'я. Жоден уряд чи багатостороннє агентство не можуть впоратися з цією загрозою поодинці", – мовиться у Комюніке.

Договір планують заснувати та статусі Всесвітньої організації охорони здоров'я. Окрім того, до роботи залучать представників ключових організацій у сфері охорони здоров'я.

Хто вже підписав Комюніке

Португалія;

Румунія;

Велика Британія;

Єврорада;

Іспанія;

Україна;

ВООЗ.