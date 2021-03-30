Україна долучилась до створення Міжнародного договору про пандемію, – Зеленський
Володимир Зеленський прокоментував долучення України до Міжнародного договору про пандемію. За словами президента, країни мають об'єднатися, щоб ефективно реагувати на виклики.
Джерело:Твітер Володимира Зеленського
Зеленський наголосив, що необхідно досягнути узгодженого прогнозування, запобігання, виявлення та ефективного реагування на пандемії.
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Держави мають разом працювати над створенням міжнародної угоди про готовність і реагування на пандемії,
– наголосив президент.
Окрім того, на сайті Офісу Президента оприлюднили текст Комюніке щодо Міжнародного договору про пандемію. Там мовиться, що пандемія COVID-19 є найбільшим викликом для людства з 1940-х років.
Пріоритетом є спільно створити надійнішу міжнародну архітектуру охорони здоров'я.
"Будуть інші пандемії та інші серйозні надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров'я. Жоден уряд чи багатостороннє агентство не можуть впоратися з цією загрозою поодинці", – мовиться у Комюніке.
Договір планують заснувати та статусі Всесвітньої організації охорони здоров'я. Окрім того, до роботи залучать представників ключових організацій у сфері охорони здоров'я.
Хто вже підписав Комюніке
- Португалія;
- Румунія;
- Велика Британія;
- Єврорада;
- Іспанія;
- Україна;
- ВООЗ.
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