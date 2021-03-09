Припинити залякування сімей жертв: Україна приєдналась до заяви щодо катастрофи МАУ

Джерело:МЗС
Україна приєдналася до спільної заяви Великої Британії, Канади та Швеції щодо збиття літака МАУ у Тегерані. Українські представники також закликали Іран до повного та прозорого розслідування усіх обставин авіакатастрофи.
Спеціальні доповідачі Ради ООН з прав людини Агнес Калламар і Джаваід Рехман оприлюднили лист, адресований іранському уряду. У ньому вони виклали серйозні обвинувачення, на які Іран не надав офіційної відповіді.
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У МЗС повідомили, що порушення Іраном зобов'язань з прав людини є надзвичайно тривожним. Це значно ускладнює інформацію про неприпустимі переслідування та погрози членам сімей деяких жертв авіакатастрофи.
Внаслідок катастрофи, спричиненої 2 іранськими ракетами "земля-повітря", загинули 176 людей, багато з яких летіли додому на канікули або поверталися на навчання. Ми продовжуємо оплакувати цю трагічну втрату,
– мовиться у повідомленні.
Зважаючи на це, представники України закликали Іран:
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