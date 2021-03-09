Україна приєдналася до спільної заяви Великої Британії, Канади та Швеції щодо збиття літака МАУ у Тегерані. Українські представники також закликали Іран до повного та прозорого розслідування усіх обставин авіакатастрофи.

Спеціальні доповідачі Ради ООН з прав людини Агнес Калламар і Джаваід Рехман оприлюднили лист, адресований іранському уряду. У ньому вони виклали серйозні обвинувачення, на які Іран не надав офіційної відповіді.

Читайте також Іран навмисно приховує обставини катастрофи МАУ, – спецдоповідачка ООН

У МЗС повідомили, що порушення Іраном зобов'язань з прав людини є надзвичайно тривожним. Це значно ускладнює інформацію про неприпустимі переслідування та погрози членам сімей деяких жертв авіакатастрофи.

Внаслідок катастрофи, спричиненої 2 іранськими ракетами "земля-повітря", загинули 176 людей, багато з яких летіли додому на канікули або поверталися на навчання. Ми продовжуємо оплакувати цю трагічну втрату,

– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Україна 26 лютого 2021 року передала Ірану зауваження та пропозиції до проєкту фінального технічного звіту щодо катастрофи літака МАУ. Детальніше про це – читайте тут.

Зважаючи на це, представники України закликали Іран:

відповісти на лист спеціальної доповідачки Ради ООН з прав людини Агнес Калламар;

негайно припинити залякування та переслідування сімей жертв як в Ірані, так і поза межами країни;

надати повний звіт щодо причин авіакатастрофи;

забезпечити прозоре розслідування кримінальних справ та неупереджене судочинство для забезпечення справедливості щодо жертв трагедії.

До теми Авіакатастрофа МАУ: Україна хоче вирішити ситуацію з Іраном без суду

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу