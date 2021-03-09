Припинити залякування сімей жертв: Україна приєдналась до заяви щодо катастрофи МАУ
Україна приєдналася до спільної заяви Великої Британії, Канади та Швеції щодо збиття літака МАУ у Тегерані. Українські представники також закликали Іран до повного та прозорого розслідування усіх обставин авіакатастрофи.
Джерело:МЗС
Спеціальні доповідачі Ради ООН з прав людини Агнес Калламар і Джаваід Рехман оприлюднили лист, адресований іранському уряду. У ньому вони виклали серйозні обвинувачення, на які Іран не надав офіційної відповіді.
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У МЗС повідомили, що порушення Іраном зобов'язань з прав людини є надзвичайно тривожним. Це значно ускладнює інформацію про неприпустимі переслідування та погрози членам сімей деяких жертв авіакатастрофи.
Внаслідок катастрофи, спричиненої 2 іранськими ракетами "земля-повітря", загинули 176 людей, багато з яких летіли додому на канікули або поверталися на навчання. Ми продовжуємо оплакувати цю трагічну втрату,
– мовиться у повідомленні.
Зважаючи на це, представники України закликали Іран:
- відповісти на лист спеціальної доповідачки Ради ООН з прав людини Агнес Калламар;
- негайно припинити залякування та переслідування сімей жертв як в Ірані, так і поза межами країни;
- надати повний звіт щодо причин авіакатастрофи;
- забезпечити прозоре розслідування кримінальних справ та неупереджене судочинство для забезпечення справедливості щодо жертв трагедії.
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Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко
- Літак рейсу PS752 української авіакомпанії МАУ 8 січня 2020 року збили 2 іранськими військовими ракетами класу "земля-повітря". Він впав невдовзі після вильоту з аеропорту в Тегерані.
- На борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.
- Лише 5 січня 2021 року Україні передали технічний звіт щодо трагедії.
- В Ірані у лютому 2021 року завершили розслідування катастрофи МАУ.
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