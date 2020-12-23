Україна до кінця 2020 залучить кредит від Deutsche Bank до 350 мільйонів
Ще до кінця 2020 року Україна залучить короткостроковий кредит від Deutsche Bank. Його сума становитиме до 350 мільйонів доларів.
Кредит залучать за ставкою до 3 місяців LIBOR+5,75%. Відсотковий дохід виплачуватиметься раз на 3 місяці. Про це мовиться у постанові Кабінету Міністрів.
Актуально Очікується перевиконання доходів десь 13 мільярдів гривень, – Мінфін про Держбюджет-2020
Остаточне погашення кредиту здійснюється через шість місяців після дати отримання кредитних коштів відповідно до умов кредитного договору,
– мовиться у повідомленні.
Експерти прогнозували, що Україна може залучити бридж-фінансування до отримання чергового траншу від МВФ,
Коли Україна може отримати транш
- Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна може отримати черговий транш від МВФ вже на початку 2021 року.
- Співпраця України та МВФ триває.
- 21 грудня в Україні розпочала роботу місія МВФ.
- Через пандемію коронавірусу заходи відбуваються у віртуальному режимі.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter