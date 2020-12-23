Ще до кінця 2020 року Україна залучить короткостроковий кредит від Deutsche Bank. Його сума становитиме до 350 мільйонів доларів.

Кредит залучать за ставкою до 3 місяців LIBOR+5,75%. Відсотковий дохід виплачуватиметься раз на 3 місяці. Про це мовиться у постанові Кабінету Міністрів.

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Остаточне погашення кредиту здійснюється через шість місяців після дати отримання кредитних коштів відповідно до умов кредитного договору,

– мовиться у повідомленні.

Експерти прогнозували, що Україна може залучити бридж-фінансування до отримання чергового траншу від МВФ,

Коли Україна може отримати транш