Україна для Ради Європи і ПАРЄ, а не навпаки, – Мезенцева про головні меседжі делегації

Головними меседжами України в Парламентській асамблеї Ради Європи будуть боротьба з агресією Росії, а також гендерні проблеми. Україна співпрацюватиме в усіх питаннях, які розглядає Асамблея.
Нового підходу України до роботи в ПАРЄ не буде. Однак необхідно заповнити низку суттєвих прогалин. Про це заявила голова української делегації у ПАРЄ Марія Мезенцева в інтерв'ю, оприлюдненому на сайті "Слуги народу".
До речі Україна ініціює створення Кримської платформи на рівні ПАРЄ, – Мезенцева
Мезенцева зауважила, що найболючіше питання для України – це окупація територій Росією та вбивства наших захисників. Тому, за словами жінки, питання Росії – це питання цінностей і фундаменту Ради Європи, який був підірваний в найзухвалішій формі.
Україна – для Ради Європи і для ПАРЄ, а не навпаки. Це, напевно, найголовніший меседж, – наголосила Мезенцева.
Мезенцева наголосила, що успіхом є створення групи "Балтік+". За словами політикині, делегація зрозуміло розставила акценти на січневій сесії 2020 року.
Щоправда, жінка відзначила, що не отримала звіт попередньої очільниці делегації про проведену роботу, хоча й деякі інші члени наполягали на цьому.
Тому зараз дуже важко зрозуміти, чому є багато недопрацювань. Можливо, така ситуація криється саме у відсутності інформації про проведену роботу,
– стверджує Мезенцева.