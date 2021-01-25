Головними меседжами України в Парламентській асамблеї Ради Європи будуть боротьба з агресією Росії, а також гендерні проблеми. Україна співпрацюватиме в усіх питаннях, які розглядає Асамблея.

Нового підходу України до роботи в ПАРЄ не буде. Однак необхідно заповнити низку суттєвих прогалин. Про це заявила голова української делегації у ПАРЄ Марія Мезенцева в інтерв'ю, оприлюдненому на сайті "Слуги народу".

До речі Україна ініціює створення Кримської платформи на рівні ПАРЄ, – Мезенцева

Меседжі України у ПАРЄ

Мезенцева зауважила, що найболючіше питання для України – це окупація територій Росією та вбивства наших захисників. Тому, за словами жінки, питання Росії – це питання цінностей і фундаменту Ради Європи, який був підірваний в найзухвалішій формі.

Україна – для Ради Європи і для ПАРЄ, а не навпаки. Це, напевно, найголовніший меседж, – наголосила Мезенцева.

Крім того, для України є актуальними проблеми розвитку демократії, прав людини, вакцинації, екології, сталого розвитку і переміщених осіб.

Делегація має долучатися до обговорення рекомендацій і сприяти імплементації положень резолюцій у законодавство.

Політикиня наголосила, що важливим є питання гендерної рівності . Зокрема, Україна проводитиме кампанію за ратифікацію у парламенті Стамбульської конвенції Ради Європи, підписаної в 2011 році.

. Зокрема, Україна проводитиме кампанію за ратифікацію у парламенті Стамбульської конвенції Ради Європи, підписаної в 2011 році. Мезенцева вважає, що "гендерний трек" може стати одним із засобів ефективної критики Росії. Саме там відбулася декриміналізація домашнього насильства, адже у 2017 році з Кримінального кодексу Росії забрали статтю про "побої", запровадивши адміністративну відповідальність.

Досягнення української делегації в ПАРЄ за рік

Мезенцева наголосила, що успіхом є створення групи "Балтік+". За словами політикині, делегація зрозуміло розставила акценти на січневій сесії 2020 року.

Щоправда, жінка відзначила, що не отримала звіт попередньої очільниці делегації про проведену роботу, хоча й деякі інші члени наполягали на цьому.

Тому зараз дуже важко зрозуміти, чому є багато недопрацювань. Можливо, така ситуація криється саме у відсутності інформації про проведену роботу,

– стверджує Мезенцева.

Зверніть увагу! Мезенцеву призначили главою української делегації в ПАРЄ у січні 2021 року. Перед тим цю посаду обіймала Єлизавета Ясько.