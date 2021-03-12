Президент Володимир Зеленський 12 березня записав чергове відеозвернення. У ньому він розповів про підсумки останніх засідань Ради нацбезпеки та оборони.

Зеленський наголосив, що 11 березня відбулося вже 4 засідання РНБО за місяць. Втім, воно буде не останнім.

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Відновлення справедливості в Україні було однією із моїх ключових обіцянок. Кажуть, обіцяного чекають 3 роки. Ми почали трішки раніше,

– заявив президент.

Санкції проти Козака та Медведчука

Президент нагадав, що 2 лютого Україна запровадила санкції проти проросійського Тараса Козака, який "вважав нормою вести бізнес на окупованих територіях". Зеленський пояснив, чому таке рішення не схвалила попередня влада: "Можливо, вони діяли за логікою мухи – окремо, цукерки – окремо".

19 лютого заблокували активи та дозволи підприємств пов'язаних із Віктором Медведчуком.

Тоді ж доручили повернути у державну власність нафтопровід кума Володимира Путіна "Прикарпатзахідтранс". Крім того, слідство має з'ясувати як у 2015 році державний об'єкт опинився у приватній власності.

Дивіться відеозвернення Зеленського:

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