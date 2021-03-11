Українська влада веде споконвічну боротьбу за суверенітет. Проти МВФ.

Куди рухається Україна?

І треба визнати, що українська влада не перша на цьому шляху. І не остання. Бо суверенне право жити як звикли – то святе. А кляті масони та світові уряди постійно зазіхають на суверенність простого маленького народу.

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Один зперших прикладів відстоювання власного суверенітету показали аборигени з Полінезії. Вони вважали, що мають суверенне право на канібалізм. І навіть дуже показово з'їли представника світової закуліси – капітана Кука. Бо хто ви такі, щоб нав'язувати нам правила гри. З' їли і ще роками тримали оборону свого права їсти людей.

У той час взагалі була поширена практика суверенності навіть у цивілізації. Суверенні європейські держави нормально ставилися до суверенного права інквізиції палити відьом. Бо, власне, як ще можна боротися з епідеміями. У той час навіть антивакцинатори не заважали, бо вакцину ще не вигадали, і всі ходили не дуже гарні через віспу, а хто був гарний, то ясно що відьма, і щоб ще й чуми не трапилось, таких треба було палити. Феодали також розповсюджували своє споконвічне суверенне право першої шлюбної ночі і дуже дивувалися, коли хтось був проти. Це ж традиції.

Першими взялися виправляти ситуацію англійські барони, яким дуже не подобалося суверенне право монарха творити що завгодно. І вони започаткували правову державу. І з того часу повелося. Того не їж. Того не вбивай. Там не кради. Порушили споконвічне традиційне право робити що заманеться. І почали, негідники, нав'язувати це усьому світові.

Ближче до сучасності світовий уряд почав забороняти Гітлеру вбивати євреїв. Ну Гітлер із самого початку боровся із світовим масонством, тому не був здивований. І наголошував на своєму суверенному праві на концтабори. Це ж його євреї, тому чому б йому їх не вбивати. І був підтриманий у цьому тогочасною німецькою елітою. За що та сама еліта була повішена після того, як Гітлер програв війну. А самі німці досі карають себе за військові злочини на державному рівні. Втратили суверенність, як то кажуть.

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Корупція як споконвічна традиція України

В Україні немає імперського досвіду, він десь загубився в часи Київської Русі, коли не вийшло стати імперією, тому суверенність трактується по-своєму.

Українська суверенність, за яку постійно веде боротьбу влада, фокусується на суверенному праві на корупцію. І саме на неї зараз зазіхає світова закуліса.

Нав'язує Україні судову реформу, намагаючись очистити судову систему. Відразу можна побачити примару втрати суверенності. Бо це є українська традиція, споконвічна. Красти у держави, особливо, якщо тобі пощастило бути в керівництві держави. Тому кожного разу, коли якісь державники говорять, що відстоюють український суверенітет, і мало що зрозуміло, що вони говорять, то треба розуміти так, що вони боронять право красти, а це є базовою українською традицією.

Бо держава – то невідомо що. А своє – то своє. А нам придумали терміни гроші платників податків, інвестицій, верховенство права та інші бусурманські прояви сучасності. І вимушені люди при владі боронити судову систему. Бо що таке то верховенство права невідомо, такого в нас ніколи не було. А от поважних людей ображати не можна.

А ці міжнародники не поважають ні українських авторитетів, ні українські традиції права. Нав'язують нам британську модель. Тьху на них. Не розуміють, що український шлях – то шлях компромісів. А отже і судова реформа очищення має полягати у компромісі з тими, від кого її треба очистити. Бо всі ж свої і нікого ображати не можна. Це святі українські традиції, які намагаються поламати ці бездуховні масони. Через коліно. Як колись полінезійців, що ласували Куком. Все в них раціонально і нічого людського не залишилося. І дуже добре, що будь-хто, потрапляючи у українську владу, навіть якщо до цього був західником, починає розуміти важливість корупційного суверенітету і починає ставати в ряди його захисників від усяких там МВФів.

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Кожен раз ці світові масони приходять і руйнують традиційні світи. Заважають їсти один одного, труїти, красти. От не дають жити, як вихователі у дитячому садочку відривають дітей від їхніх природних радощів, як поїдання піску чи витирання ручок після туалету шторами. Забирають найдорожче. І зрозуміло, що влада має чинити опір. Не пройдуть буржуї.

Україна – останній бастіон у світі. Ну майже останній. Ще є Афганістан, наприклад, там суверенного права набагато більше, але вони заслуговують, бо дуже добре чинять опір будь-яким зазіханням і якщо що, то підривають усіх, хто нав'язує ті думки, про рівність наприклад чи про верховенство права. Українці народ більш миролюбний. Але і свого суверенного права на корупцію не віддадуть так просто.