Україна на будь-які дії Росії дасть гідну відповідь, – Данілов

Українські військові – готові до спротиву країні-агресорці Росії в будь-якій точці. Адже остання має безпосередній стосунок до подій, які відбуваються на сході України.

Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, загострення ситуації на Донбасі – пряме підтвердження причетності Росії. Кремль не лише направляє свої війська на схід України, а і керує ними там.

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Чи готова до цього Україна

За словами Данілова, українське військо – готове до спротиву країні-агресорці в будь-якій точці.

А що стосується їхніх планів щодо протидії нашим активним діям, то подивимося. Ми розробляємо різні сценарії, й на будь-які дії Росії в нас буде гідна відповідь. І не лише Президента, РНБО, а всього українського народу,

– наголосив він.

Секретар РНБО додав, що свого часу другий президент Леонід Кучма написав книжку "Україна – не Росія".

"Я трактую ці слова в такому ключі: ми – не росіяни, українці – зовсім інші люди. Українці за свободу готові віддавати своє життя. Ми є вільними людьми та частиною великої Європи", – підсумував він.

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