Україна на будь-які дії Росії дасть гідну відповідь, – Данілов
Українські військові – готові до спротиву країні-агресорці Росії в будь-якій точці. Адже остання має безпосередній стосунок до подій, які відбуваються на сході України.
Джерело:Укрінформ
Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, загострення ситуації на Донбасі – пряме підтвердження причетності Росії. Кремль не лише направляє свої війська на схід України, а і керує ними там.
До теми Росія активізувалися біля кордонів України та на окупованих територіях
Чи готова до цього Україна
За словами Данілова, українське військо – готове до спротиву країні-агресорці в будь-якій точці.
А що стосується їхніх планів щодо протидії нашим активним діям, то подивимося. Ми розробляємо різні сценарії, й на будь-які дії Росії в нас буде гідна відповідь. І не лише Президента, РНБО, а всього українського народу,
– наголосив він.
Секретар РНБО додав, що свого часу другий президент Леонід Кучма написав книжку "Україна – не Росія".
"Я трактую ці слова в такому ключі: ми – не росіяни, українці – зовсім інші люди. Українці за свободу готові віддавати своє життя. Ми є вільними людьми та частиною великої Європи", – підсумував він.
Цікаво Ми готові набити морду: Кравчук різко відповів "миротворцям" з Росії
Загострення на Донбасі: головне
- Перемир'я на території Донбасу почалося 27 липня 2020 року.
- Відтоді бойовики постійно відкривають вогонь по українських позиціях. Щоправда, спершу їхні обстріли були поодинокими, неприцільними та не становили небезпеку для життя українських захисників.
- Ситуація кардинально змінилася в 2021 році. Спочатку було багато поранених, а потім почалися й жертви. Вже Україна за 2 місяці втратила щонайменше 16 воїнів. Для порівняння: в 2020 році за серпень – кінець грудня було 13 жертв серед військових ОС.
- Бойовики ж втратили у лютому лише 19 осіб. І всі втрати – небойові. Здебільшого, їхні смерті трапляються через зловживання алкоголем.
- В Об'єднаних сила загострення пов'язують із ротацією проросійських найманців.
- Через ескалацію на Донбас їздили головнокомандувач ЗСУ Русла Хомчак і президент Володимир Зеленський. Також кілька разів Україна терміново скликала мінську ТКГ.
- Нещодавно бойовики заявили, що відкриватимуть попереджуувальний вогонь. Таким чином, Кремль фактично вийшов із "Мінська".
Поділитися новиною