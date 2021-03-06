Українські військові – готові до спротиву країні-агресорці Росії в будь-якій точці. Адже остання має безпосередній стосунок до подій, які відбуваються на сході України.

Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, загострення ситуації на Донбасі – пряме підтвердження причетності Росії. Кремль не лише направляє свої війська на схід України, а і керує ними там.

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Чи готова до цього Україна

За словами Данілова, українське військо – готове до спротиву країні-агресорці в будь-якій точці.

А що стосується їхніх планів щодо протидії нашим активним діям, то подивимося. Ми розробляємо різні сценарії, й на будь-які дії Росії в нас буде гідна відповідь. І не лише Президента, РНБО, а всього українського народу,

– наголосив він.

Секретар РНБО додав, що свого часу другий президент Леонід Кучма написав книжку "Україна – не Росія".

"Я трактую ці слова в такому ключі: ми – не росіяни, українці – зовсім інші люди. Українці за свободу готові віддавати своє життя. Ми є вільними людьми та частиною великої Європи", – підсумував він.

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Загострення на Донбасі: головне

Перемир'я на території Донбасу почалося 27 липня 2020 року.

Відтоді бойовики постійно відкривають вогонь по українських позиціях. Щоправда, спершу їхні обстріли були поодинокими, неприцільними та не становили небезпеку для життя українських захисників.

Ситуація кардинально змінилася в 2021 році. Спочатку було багато поранених, а потім почалися й жертви. Вже Україна за 2 місяці втратила щонайменше 16 воїнів. Для порівняння: в 2020 році за серпень – кінець грудня було 13 жертв серед військових ОС.

Бойовики ж втратили у лютому лише 19 осіб. І всі втрати – небойові. Здебільшого, їхні смерті трапляються через зловживання алкоголем.

В Об'єднаних сила загострення пов'язують із ротацією проросійських найманців.

Через ескалацію на Донбас їздили головнокомандувач ЗСУ Русла Хомчак і президент Володимир Зеленський. Також кілька разів Україна терміново скликала мінську ТКГ.

Нещодавно бойовики заявили, що відкриватимуть попереджуувальний вогонь. Таким чином, Кремль фактично вийшов із "Мінська".

Докладніше з поточною ситуацією на Донбасі та з хронологією подій у 2021 році можете ознайомитися за цим посиланням.