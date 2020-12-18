У Путіна Україну назвали батьківщиною Донбасу. Водночас у Кремлі відмовилися розповідати, про яке нарощення підтримки в регіоні говорив російських президент на своїй щорічній великій пресконференції.

Про Донбас цього разу вирішив розповісти прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, наразі говорити про процвітання регіону не доводиться. Про це він розповів представникам росЗМІ, пише 24 канал.

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Цей регіон абсолютно відкинутий Україною і живе вже не перший рік в умовах жорстокої блокади з боку своєї батьківщини,

– заявив Пєсков.

Він також зазначив, що Росія не може залишатися байдужою до долі великої кількості російськомовних людей на Донбасі.

Пєскову також поставили питання про те, що мав на увазі Путін, коли заявив, що буде нарощувати підтримку Донбасу.

"Президент же назвав, це не вимагає якихось додаткових роз'яснень... Я не буду якось конкретизувати це, але, по-моєму, цілком очевидно, президент сказав все досить відкрито", – сказав Пєсков.

Що саме Путін сказав про Донбас: