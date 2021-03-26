Україна 9 разів намагалася зупинити обстріл біля Шумів, але Росія відмовлялася, – Арестович

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Джерело:

24 канал

Україна 9 разів намагалася зупинити ворожі обстріли біля Шумів на Донеччині. Однак Росія вперто не припиняла вогонь. Це призвело до загибелі 4 українських військових у п'ятницю, 26 березня.

Речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович в ефірі одного з українських телеканалів назвав дії окупантів провокацією у чистому вигляді.

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Наша сторона СЦКК 9 разів намагалася зупинити вогонь через Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, але росіяни не припинили вогонь, незважаючи на отриману інформацію про те, що загинули наші військові,
– наголосив Арестович.

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