Укравтодор підписав угоду про побудову однієї з перших концесійних доріг в Україні. Це стане кроком до будівництва автобану Краковець – Броди – Рівне.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні впродовж 30 років не збудували жодного автобану європейського рівня. Однак у рамках програми "Велике будівництво" українці отримають якісну інфраструктуру.

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За словами очільника уряду, підписання меморандуму стане першим кроком до будівництва дороги Краковець – Броди – Рівне. Як він зазначив, її збудують після відкритого конкурсу в межах державно-приватного партнерства.

Вже за кілька років можна буде дістатися з Києва до Львова або до країн Європейського Союзу сучасним автобаном європейського рівня,

– наголосив прем'єр-міністр.

Шмигаль розповів, що Укравтодор вже у 2021 році проведе міжнародний тендер для будівництва ділянки Північного обходу Львова.

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Як зазначив глава Кабміну, тендер проведуть відповідно до правил та вимог МФО у рамках співробітництва з Європейським банком реконструкції і розвитку та Європейським інвестиційним банком.