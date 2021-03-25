Іван Баканов заявив, що за 29 років СБУ здобула справді унікальний досвід. Структура захищає Україну від внутрішніх та зовнішніх ворогів.

Голова Служби безпеки України Баканов розповів, що окупація Криму та війна на Донбасі стали рубіконом, який змусив українців стати сильнішими і діяти на випередження.

Актуально День народження СБУ: як мінялась національна спецслужба

За словами Баканова, СБУ вже має чітке розуміння викликів, які постають перед країною. Наразі силовики знають, як їм давати відсіч.

Баканов зауважив, що СБУ протидіє війні та міжнародному тероризму, а також дбає про інформаційну безпеку та захищає об'єкти критичної інфраструктури.

Та головне – робимо все можливе, аби показати: в Україні знову запрацював Закон! І кожному, хто його порушив, доведеться відповідати,

– наголосив Баканов.

Що ще сказав Баканов