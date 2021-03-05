Перші наслідки указу Володимира Зеленського щодо подвійного громадянства будуть позитивними. Зокрема, вони зрушать серйозні процеси у тих регіонах, де ця проблема є актуальною.

Старший науковий співробітник Інституту держави та права Микола Сірий розповів, що в певних регіонах держави вже давно треба було проводити більш серйозну роботу для визначення зв'язку певних осіб з Україною та іншими державами. Це потрібно, щоб дізнатися, з якою саме державою людина має більш тісний зв'язок.

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На думку Сірого, якщо особа декларує інформацію про себе та починає працювати задля держави, то цей зв'язок має бути тісним і визначеним. Як він зазначив, якщо говорити про форми реалізації, то з цим будуть труднощі.

Саме на законодавчому рівні треба визначати вимоги й щодо громадянства, й щодо функціонування державної служби,

– наголосив науковець.

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За словами Сірого, якщо влада захоче сформувати якийсь орган, який буде проводити розслідування і шукати осіб з подвійним громадянством, то вона може наразитися на проблеми відповідності демократії.

"Якщо ми декларуємо свободу вибору особи як базову цінність, яка лежить в основі нашого розвитку, то її треба поважати у всіх сферах", – розповів він.

Науковець підсумував, що саме тому в питанні декларування треба робити основний акцент на правдивості вказаної інформації.

Указ щодо подвійного громадянства зрушить серйозні процеси в державі: дивіться відео

Що цьому передувало