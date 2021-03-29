20 березня 2021 року набув чинності указ, що забороняє володіти землею в Криму особам, які не є громадянами Росії. Ми поспілкувалися з аналітиком Кримської правозахисної групи про те, навіщо Кремль вдається до таких заходів, чому це незаконно і що робити, якщо ваше майно відбирають.

Що відомо про указ Путіна?

20 березня 2020 року в Росії розширили список територій, де заборонено володіти землею всім не громадянам РФ. Туди потрапила і окупована територія Криму. Людям дали рік на можливість переоформлення документів. Зараз же указ вступив в силу і в адміністраціях вирішують, що робити надалі.

Детальніше Путін заборонив українцям володіти землею в окупованому Криму: указ вступив в дію

Один з варіантів, який пропонується, це – довгострокова оренда. Але, по факту, це позбавляє людину права власності і їй доведеться платити оренду за цю землю, а не податки за володіння нею. У разі несплати її окупаційна влада "націоналізує". Тобто це все одно залишається порушенням прав людини.

З урахуванням того, що Путін видав указ про відчуження, а РФ і надалі – тоталітарна держава з диктатурою, вони можуть просто в будь-який момент прийняти рішення про відбір землі і знесення розташованої на ній нерухомості. Ніхто не буде озиратися на те, чи порушуються права громадян України при цьому чи ні. Як показує практика, РФ дуже мало уваги приділяє правам населення окупованої території,

– пояснює Олександр Сєдов.

Яких регіонів стосується обмеження?

У більшості районів Криму тепер землею володіти можуть тільки росіяни. А саме це стосується 19 муніципальних утворень з 25. Також заборона поширюється на 12 муніципалітетів Севастополя.

Де, згідно з указом Путіна, можуть жити тільки росіяни:

Армянськ;

Євпаторія;

Саки;

Севастополь;

Ялта;

Алушта;

Судак;

Феодосія;

Керч;

Красноперекопський район;

Роздольненський район;

Чорноморський район;

Сакський район;

Сімферопольський район;

Бахчисарайський район;

Кіровський район;

Ленінський район;

Радянський район;

Нижньогірський район;

Джанкойський район.

Під заборона не потрапили землі в Сімферополі, Джанкої, Красноперекопську, Бахчисараї, Білогірському, Красногвардійському та Первомайському районах.

Чому це незаконно?

Перш за все це – порушення прав людини, саме Європейської конвенції з прав людини (порушення права власності). Оскільки люди є власниками цих земель і у них є документи, які це підтверджують. Їх не можна позбавляти її просто тому, що був виданий такий указ.

Ще один момент: те, що Крим є окупованою територією, на нього поширюється міжнародне гуманітарне право і норми Женевської конвенції і Римського статуту, які прямо забороняють знищення або присвоєння власності, якщо це не є військовою необхідністю.



Росія анексувала Крим в 2014 році / Фото Сергій Мальгавко, ТАСС

Оскільки це, по суті – відбір землі, який не є військовою необхідністю, то указ Путіна і дії по відчуженню прав власності є військовим злочином і потрапляють під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Відповідно, особи, які беруть у цьому участь, можуть бути притягнуті до відповідальності.

Що робити, якщо вашу власність відібрали?

Якщо розглядати Європейську конвенцію з прав людини, то власник після того, як у нього була відчужена власність, збирає докази про злочин: потрібні документи, що підтверджують право на володіння майном. Далі потрібно звернутися спочатку до місцевого адміністративного суду, потім подати апеляцію на рішення в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). Це можна зробити протягом півроку після отримання рішення так званих судів Криму (відмови про право власності).

В ЄСПЛ можна звернутися через адвоката або правозахисну організацію. Суд приймає рішення про порушення права власності. Тоді РФ буде пред'явлена ​​вимога повернути майно і компенсувати в достатній мірі це порушення.



Указ, підписаний Путіним, є незаконним з цілого ряду причин / Фото Getty Images

Є також Міжнародний кримінальний суд. Тут людині ніхто не гарантує повернення майна (це – не юрисдикція органу), але займаються притягненням до відповідальності винних. Починаючи з Путіна і закінчуючи представниками місцевої адміністрації, які віддавали розпорядження про відчуження земель. Ці особи вважаються військовими злочинцями і можуть, у разі прийняття рішення судом, бути позбавлені волі.

Тут досить збору фактів про порушення Женевської конвенції і Римського статуту, що підтверджують систематичність і масовість цих порушень (судові рішення, покази свідків і т.д.).

Подати заяву можуть правозахисники, прокуратура або уряд України. Додаткові звернення людей, які постраждали, тільки посилять їхню позицію, але це – не обов'язкова умова.

Чи фіксували вже факти відбору майна в Криму?

Поки що, за словами Олександра Сєдова, такої інформації немає.

Відомо, що деякі люди продавали свою землю тим, хто отримав документи на окупованій території або громадянам РФ. Або ж переоформляли її на своїх родичів, які мають такі документи. Це – можливість зберегти право власності на землю через інших осіб. Але зараз можуть виникнути труднощі з переоформленням, оскільки у людини без паспорта РФ вже фактично немає права на володіння власністю з точки зору цього указу.

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Також виникала проблема, коли в українця, якому майно дісталося у спадок, після смерті родичів в Криму, виникли проблеми з вступом в право власності. У людини немає російських документів і він вже не може їх отримати.

Навіщо це Путіну?

Експерт називає дві основні причини.

По-перше, це – примус тих, хто ще не отримав громадянство Росії все таки оформити його. Примус до громадянства країни-окупанта сам по собі є порушенням Гаазької конвенції і, відповідно, міжнародного гуманітарного права.

По-друге, це – "витиснення" тих, хто не отримав громадянство РФ, з окупованої території і заселення її росіянами. Тобто зараз мета Путіна – зробити максимум для того, щоб в Криму люди себе не пов'язували з Україною, і зменшити кількість нелояльних до Кремля людей.



Як захистити право власності в Криму (клікніть на зображення, щоб збільшити його) / Інфографіка КримSOS