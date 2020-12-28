Дмитро Разумков заперечив твердження, що він не зацікавлений у вирішенні ситуації з Конституційним Судом. Політик зауважив, що був першим, хто підписав законопроєкт про відновлення раніше чинної системи.

Що сказав Разумков

Спікер парламенту був у відрядженні в Німеччині, коли КСУ прийняв рішення щодо скасування кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях. Про це він розповів у інтерв'ю "Українській правді".

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Ухвалювати закони з порушенням закону не можна. Навіть якщо нам хтось чи щось не подобається,

– наголосив Разумков.

Він додав, що спершу жорстко критикував скандальне рішення КСУ. Втім для швидкого досягнення цілі не можна використовувати будь-які методи.

"Це може призвести до того, що ми будемо жити в системі "Благими намерениями выстелена дорога в ад", – наголосив Разумков.

Політик зауважив, що точно не готовий до такого і нікому цього не радить: "Тому що рано чи пізно це повернеться до тебе і тебе ж вб'є, я зараз у переносному сенсі".

Разумков пояснив, що якби нардепи одразу проголосували за відновлення кримінальної відповідальності за неправдиве декларування, то було б більше часу для виправлення різних аспектів.

"На жаль, ми не змогли проголосувати його – раз. Далі я захворів, мене не було деякий час на роботі – два," – підкреслив чиновник.

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