Правоохоронці оголосили про підозру чинному нардепу Верховної Ради. Його звинувачують в ухиленні від сплати податків на понад 97 мільйонів гривень.

Як заявила генпрокурорку Ірина Венедіктова, підозру нардепу вручили за її дорученням. За даними ЗМІ, мовиться про члена депутатської групи "За майбутнє" у Верховній Раді Віктора М'ялика. Новина доповнюється...