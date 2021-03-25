Ухилення від сплати податків на майже 100 мільйонів гривень: нардепу М'ялику вручили підозру
Правоохоронці оголосили про підозру чинному нардепу Верховної Ради. Його звинувачують в ухиленні від сплати податків на понад 97 мільйонів гривень.
Джерело:фейсбук Ірини Венедіктової
Як заявила генпрокурорку Ірина Венедіктова, підозру нардепу вручили за її дорученням. За даними ЗМІ, мовиться про члена депутатської групи "За майбутнє" у Верховній Раді Віктора М'ялика.
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