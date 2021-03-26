Річне сміття за 2 місяці: Угорщина поскаржилася на бруд у Тисі з України

В Угорщині стверджують, що ситуація із забрудненням Тиси погіршилася. За перші два місяці 2021 року у річку вже "приплило" сміття, яке раніше фіксували за рік.

Ситуація із забрудненням Тиси сміттям з України погіршилася впродовж останніх місяців.Про це повідомив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто у відповідь на запит журналістів.

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Річний об'єм сміття за два місяці

Відходи українського походження потрапляють в річку двома шляхами: з одного боку – з України в річку Тиса, а з іншого – через річки Латориця та Борог зі Словаччини.

За словами дипломата, за перші два місяці 2021 року в річку Тиса потрапило 1 500 метрів кубічних відходів українського та румунського походження. Раніше таку кількість сміття фіксували протягом року. Вдалося виловити не всі відходи.

Через високий рівень води компетентні угорські водні органи змогли виловити лише 70% сміття, решта продовжила свій рух річкою,

– відповів посол Угорщини.

5 лютого від міста Рахів, на угорській стороні кордону біля Тисабеча, зафіксували 30 – 40 одиниць неорганічних відходів. Тим часом на річці Сомеш зі сторони Румунії біля угорського населеного пункту Ченгер – 60 – 80 одиниць.

Через велику кількість комунальних відходів Верхньо-Тисайська водна дирекція Угорщини оголосила третій рівень готовності до санації води. Санаційний поплавковий парк спрямували до мосту міста Вашарошнамень, де встановили частковий річковий бар'єр.

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