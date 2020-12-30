Останній місяць стосунки між Україною та Угорщиною суттєво загострилися. Однак, за як сказав Дмитро Кулеба, Угорщина надіслала Україні сигнал про готовність відновити конструктивний діалог. Очільник українського МЗС пояснив, коли стосунки країн можуть налагодитися.

Міністр закордонних справ України підкреслив, що візит угорського прем'єра Віктора Орбана в Україну не знято з порядку денного. Про це Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю ТСН.

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Глава МЗС заявив, що Угорщина надіслала Україні сигнал про готовність відновити конструктивний діалог після напруги у відносинах цього місяця.

Ми отримали сигнал з Угорщини, що після суттєвого різкого спаду останнього місяця у відносинах, вони готові до відновлення конструктивного діалогу. І ми позитивно відповімо на цей сигнал,

– сказав Кулеба.

Він пообіцяв, що з початком нового року Угорщина буде у фокусі, і "ми спробуємо вийти з того негативу, в якому опинилися". Кулеба також додав, що президент України готовий провести зустріч з представниками Угорщини. Але, як наголосив міністр, вона повинна бути змістовною і перезавантажити відносини.

Зауважимо, що і без того непрості стосунки між Угорщиною та Україною загострилися на початку грудня. Сталося це через обшуки СБУ на Закарпатті.

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