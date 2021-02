Україна – Європа? Чому ми досі не в ЄС

Резолюція Європарламенту від 11 лютого 2021 року з оцінкою імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є складною, але надзвичайно захопливою читанкою.

Угода про асоціацію: за що Україну жорстоко розкритикували

Перелічу тут лише кілька цікавинок, згадки про які я не бачив в опублікованих останніми днями україномовних оглядах цієї резолюції.

1. Європарламент констатує, що олігархи в Україні не втрачають, а повертають собі свій вплив (oligarchs seem to be regaining political influence). При цьому Європарламент ввічливо утримується від того, щоби передати окреме вітання відомому українському борцю з олігархами, переможцю останніх президентських виборів, вчителю Василю Голобородько.

2. Європарламент піддав нищівній, незвично відвертій (як для таких документів) критиці Міністерство охорони здоров'я України. Йдеться не лише про недоречне зволікання МОЗ з реформами (unreasonably protracted reform steps taken by the Ukrainian Ministry of Health), а й про те, що в українській системі охорони здоров'я загалом, і, насамперед, в нашому МОЗ, процвітають кумівство та корупція (Urges Ukraine to tackle the pervasive cronyism and corruption that continues to exist in its healthcare sector, and especially in the Ministry of Health).

3. Європарламент оцінює обсяг трудової міграції українців до ЄС як 2,2 – 2,7 мільйонів осіб, що становить 13-16% працездатного населення України. Це водночас зумовлює нестачу робочої сили в Україні та змушує українських роботодавців більше платити тим, хто не мігрує (?). З іншого боку, обсяг грошей, переказаних українським мігрантами з ЄС до України, оцінюють як "більше 8% українського ВВП".

Все це я занотував побіжно, аналізуючи текст резолюції в плані того, що там сказано про медіа та свободу слова в Україні. Цей аналіз ближчим часом читайте на "Детекторі медіа".