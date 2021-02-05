Удар по Путіну і Медведчуку: як Байден і Зеленський одночасно готували санкції

Джерело:24 канал
Володимир Зеленський 2 лютого підписав указ, згідно з яким з ефіру зникли головні рупори російської пропаганди – канали "112 Україна", NewsOne і ZIK. Згодом в Конгресі США приступили до розгляду персональних санкцій проти президента Росії Володимира Путіна.
В программе "Теории Заговора" – действительно ли США и Украина совместно наносят удар по Путину и его соратникам, или же это – совпадение.
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Вечером 2 февраля Владимир Зеленский поставил свой автограф под Указом приводящим в действие решение СНБО о санкциях против Тараса Козака – "правой руки" кума Путина и главы партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Санкции предусматривают полное блокирование активов его компаний, владеющих тремя пропагандистскими рупорами Кремля – каналами "112 Україна", NewsOne і ZIK. И уже через несколько минут вся троица исчезает из эфира.
Реанимировать их будет очень сложно – санкции против Козака запрещают ему вывод капиталов за пределы Украины и проведение любых коммерческих операций. То есть переоформить на кого-то другого и запустить снова не удастся.
В действие привели решение о санкциях против Козака / Фото Liga.net
Подать в суд можно, но только в Верховный. Пока там будут разбираться – о тройке сливных бачков забудут.
Я не стану пересказывать всю истерию ОПЗЖ о "фашистском дьяволе", посягании на свободу слова и импичмент Зеленскому. Меня, как думаю и вас, интересует другой вопрос – если закрыть источник пропаганды было так легко, то почему Зеленский решился на это только сейчас и где гарантия, что "победа сейчас" не обернется "провалом потом".
Признаюсь, я не верю, что президент Зеленский мог спонтанно пойти на этот шаг не понимая последствий и не прикрыв тылы. Это было бы глупо и опасно.
Потому, как говорится, следите за руками, ведь действия двух президентских администраций – американской и украинской, на первый взгляд, выглядят очень даже последовательно.
19 января, за день до инаугурации 46 президента США Джо Байдена, тогда еще кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен презентовал свою программу действий в Палате представителей Конгресса.
Из почти 3-часового диалога с конгрессменами, украинские СМИ взяли на вооружение главное высказывание – новая администрация США продолжит поддержку суверенитета Украины и нарастит помощь в противодействии российской агрессии, вплоть до предоставления летального оружия.
Блинкен презентовал программу действий / Фото Voice of America
Но, многие упустили из виду продолжение этого спича. Блинкен прямо заявлял: "Даже если мы успешно будем держать Россию на расстоянии, но угроза внутри будет продолжаться, им будет очень трудно построить жизнеспособную демократию". Речь как о коррупции, так и о российских агентах влияния внутри Украины. Очевидно, что это не просто слова.
Следующие 2 недели на киевских холмах наблюдалось смятение. Очевидно и на Банковой и на Грушевского взвешивали все за и против, в то время как дипломаты нащупывали точки соприкосновения с администрацией Байдена. И так продолжалось до 1 февраля, а дальше завертелось.
1 февраля фракция "Слуга народа" абсолютным большинством вышвырнула из своих рядов нардепа из санкционного списка США – Александра Дубинского. Утром 2 февраля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба опубликовал твит о плодотворной беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"В нашей первой беседе с Энтони Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день", – написал Кулеба.
Вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал Указ о решении СНБО ввести санкции против нардепа от ОПЗЖ и соратника Медведчука Тараса Козака. Уже на следующий день Посольство США в Украине выступило с твердой поддержкой позиции Банковой в отношении кремлевских рупоров Медведчука.
Казалось бы, всё сложилось в единый пазл – США дали сигнал, Украина на него отреагировала и вот результат, как выразился в твите Кулеба, "новый день" в отношениях между Киевом и Вашингтоном.
Но, есть одно но – решение СНБО явно не готовилось в спешке, а тем более за день после звонка Энтони Блинкена. Вероятнее – это долгая работа спецслужб для сбора доказательной базы против окружения Виктора Медведчука.
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Тем более всплыли подробности о Тарасе Козаке, который через оффшоры ведет бизнес на оккупированных территориях Донбасса. А такие обвинения за день не нарисуешь точно. Наверное поэтому в Посольстве США, конечно не публично, намекали, мол, решение Зеленского приветствуем, но инициатива исходила не от нас.
И здесь стоит вспомнить результаты всех последних соцопросов, которые показывают с одной стороны рост медведчуковской партии ОПЗЖ, а с другой – падение рейтинга президентской партии, да и самого Зеленского тоже.
Медведчук с его тремя пропагандистскими каналами с их постоянной критикой Офиса Президента этому сильно помогает – критика и пропаганда потихоньку сжирают рейтинги президента и "Слуг народа".
Каналы Медведчука пиарят ОПЗЖ и против доверия к президенту / Колаж 24 каналу
С одной стороны каналы Медведчука пиарят ОПЗЖ, с другой – убивают доверие к президенту. В то же время и сидеть на шпагате между двумя группами электората, на которые разделена страна, президенту стало неудобно.
Поэтому, очевидно, что решение СНБО перекрыть кислород пророссийским силам готовилось достаточно давно. А лояльность администрации президента США к Украине и гарантии поддержки и защиты от Блинкена, стали поводом для Зеленского наконец-то решиться на рискованный шаг.
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По сути президент Украины убил двух зайцев – убрал с поля токсичного оппонента и врага Украины, чем только повысил свой рейтинг, и как бы продемонстрировал и Джо Байдену и большой части украинского общества прозападную позицию.
Как бы там ни было, а такое решение Зеленского против Медчедчука и продвигаемой им риторики Кремля в США не просто поприветствовали, но и сделали шаг в том же направлении.
Уже 4 февраля группа американских сенаторов во главе с Миттом Ромни зарегистрировала в Конгрессе законопроект о введении санкций в отношении российской верхушки за "злонамеренную деятельность". Сенаторы требуют:
Более того сенаторы требуют повлиять на Германию, чтобы та окончательно отказалась от "Северного потока-2". И самое важное, "расследовать источники личного богатства Владимира Путина и его семьи". Сенаторы практически пришли уже лично по душу Путина.
Законопроект подали представители обеих партий Конгресса –демократической и республиканской. Что значит только одно – поддержку документа – его примут, а Байден не откажется его подписать. То есть лично Путин и вся российская верхушка станут токсичными для всего мира, даже для тех, кто готов был с ними мирится и их терпеть.
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Как вы понимаете, такой законопроект тоже не пишется за один день. Очевидно, что американские сенаторы, как и украинский СНБО, готовились к этому шагу давно. Но, как говорил Блинкен, если Украина не начнет бороться со своими внутренними врагами, то нет смысла и США бороться с ее внешним врагом, тоесть Россией.
Поэтому, могу предположить, в Конгрессе США заняли выжидательную позицию и как только Зеленский выполнил свою часть негласной сделки, сенаторы приступили к реализации своей.
Не важно какими мотивами руководствовался Владимир Зеленский, важно, что сейчас его действия закладывают хорошую платформу для, совместной с США, борьбы против путинского режима и российской пропаганды и влияния в мире.
Пока это только повод для размышления, но стоит вспомнить заявления последних дней от представителей украинской делегации в ТКГ по Донбассу. Тот же Леонид Кравчук заявил, что больше не видит смысла в Минском формате, мол, он окончательно показал, что договориться с Кремлем невозможно.
И здесь же стоит вспомнить неоднократные призывы официального Киева если не об участии США в Нормандском формате, то хотя бы о создании параллельной платформы по Донбассу и Крыму с участием Америки.
Байден резко высказался о России / Фото Getty Images
Не стоит забывать, что и для Джо Байдена и для Энтони Блинкена, мир в Украине – это болезненный вопрос. Поэтому вряд-ли они откажутся от такой возможности выгнать Россию из Украины. К тому же Джо Байден резко высказался о том, что цена агрессии России очень сильно возрастет. И синхронное введение санкций против Путина и его соратника в Украине – это лишь разминка.
По сути мы сейчас можем наблюдать рассвет того самого нового дня в отношениях Украины и США. Но, стоит помнить – если американские санкции против Путина лично начнут действовать, следующий шаг, снова за Киевом.