Участь США у нормандському форматі і ТКГ: що кажуть Єрмак і Кулеба

Джерело:24 канал
Андрій Єрмак переконаний, що долучення США до нормандського формату може позитивно вплину на врегулювання ситуації на Донбасі. Однак рішення щодо Штатів може ухвалити лише "нормандська четвірка".
Глава Офісу Президента зауважив, що Україна розраховує на підтримку партнерів.
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Участь США у нормандській четвірці, їхня принципова позиція і підтримка України – дуже важливі. Це зіграло б свою роль у закінченні війни на Донбасі,
– заявив Єрмак.
Глава ОП наголосив: у конкретних документах є сьогоднішня повістка України та план завершення війни на Донбасі.
Глава Міністерства закордонних справ розповів, що наразі не мовиться про долучення США до Тристоронньої контактної групи. Наразі до ТКГ входять лише 3 сторони: Україна, Росія та ОБСЄ (посередник).