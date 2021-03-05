Андрій Єрмак переконаний, що долучення США до нормандського формату може позитивно вплину на врегулювання ситуації на Донбасі. Однак рішення щодо Штатів може ухвалити лише "нормандська четвірка".

Глава Офісу Президента зауважив, що Україна розраховує на підтримку партнерів.

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Участь США у нормандській четвірці, їхня принципова позиція і підтримка України – дуже важливі. Це зіграло б свою роль у закінченні війни на Донбасі,

– заявив Єрмак.

Глава ОП наголосив: у конкретних документах є сьогоднішня повістка України та план завершення війни на Донбасі.

Що ще сказав Єрмак

Діалог про розв'язання конфлікту на Донбасі триває. Лише принципова консолідована позиція міжнародних партнерів України може призвести до конкретного результату.

Останнім часом Росія поводиться як модератор, а не учасник конфлікту.

Саме тому ЄС і США ввели санкції і за Донбас, і за Крим.

Якщо Росія хоче закінчити війну, на столі лежить конкретний план дій.

Що сказав Кулеба

Глава Міністерства закордонних справ розповів, що наразі не мовиться про долучення США до Тристоронньої контактної групи. Наразі до ТКГ входять лише 3 сторони: Україна, Росія та ОБСЄ (посередник).

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