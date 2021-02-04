Волонтери InformNapalm провели розвідку відкритих джерел інформації і знайшли додаткові докази, які підтверджують участь екіпажу ВДК "Саратов" в агресії проти України. Ця інформація може бути корисною для доповнення доказової бази за позовом України проти Росії в міжнародних судах.

Джерело: Informnapalm на 24 каналі

Знайдені докази є важливими й з погляду оприлюднення даних російських окупантів, які брали участь в окупації Криму. Вони також несуть персональну відповідальність за виконання злочинних наказів вищого військово-політичного керівництва Росії.

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Кого вдалося виявити

Волонтери встановили дані декількох російських окупантів. Одним з них є Кузнєцов Денис Сергійович, родом з Таганрога Ростовської області Росії. На своїй сторінці в соцмережі моряк опублікував фотографію з медаллю за окупацію Криму.



Денис Кузнєцов / Скриншот з відео

З опублікованого ним фото моряків бойової частини зв'язку ВДК "Саратов" стає зрозуміло, на якому саме судні служив Кузнєцов. На фото він у першому ряду крайній зліва.



Моряки бойової частини зв'язку ВДК "Саратов" / Скриншот з відео

Це фото зробили у липні 2014 року, вочевидь, перед демобілізацією. Про це свідчать прощальні побажання від товаришів по службі на звороті фотографії.



Підписи на звороті фото / Скриншот з відео

Це доводить, що Кузнєцов брав участь в спецоперації захоплення Криму в складі екіпажу великого десантного корабля "Саратов". Він входить до складу 197 бригади десантних кораблів ЧФ Росії, місце дислокації Севастополь, тимчасово окупований Крим.

Також в альбомі Кузнєцова є фото медалі з нагородним посвідченням, підписаним командиром 197 бригади десантних кораблів капітаном 1 рангу Олексієм Комаровим.

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Ще один моряк з десантного корабля "Саратов", учасник спецоперації захоплення Криму – Василь Фадєєв, який народився у 1993 році. Фадєєва також нагородили медаллю міністерства оборони Росії за окупацію Криму.



Василь Фадєєв / Скриншот з відео

Вивчивши відкриті джерела інформації, волонтери встановили, що на момент спецоперації захоплення Криму командиром ВДК "Саратов" був капітан 2 рангу Микола Палій, 1979 року народження. На цій посаді його фіксували у 2012 році, а також у лютому 2014 року, незадовго до нападу Росії на Україну, та в жовтні 2014 року.

Що відомо про династію російських воєнних злочинців

Історія Росії – це про агресію і війни проти різних країн світу: і сусідніх, і географічно віддалених. Там вже є цілі династії, які в різні роки брали участь у російських війнах. У родині Паліїв теж вже сформувалась династія воєнних злочинців. Так, Павло Палій після закінчення Другої світової війни воював на заході України з громадянами, які повстали проти російської окупації.



Династія Паліїв / Скриншот з відео



Його внук Микола Палій – фігурант цього розслідування. Під його командуванням ВДК "Саратов" брав участь у спецоперації захоплення Криму. Водночас рідний брат командира Андрій Палій був учасником війни Росії проти Грузії у 2008 році. Також він 2,5 роки воював проти Ічкерії.

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Наразі капітан 1 рангу Андрій Палій – начальник відділу по роботі з особовим складом чорноморського флоту Росії. Його внесли в базу даних Центру "Миротворець".