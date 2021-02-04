Один із учасників пікету під будівлею телеканалу "Наш" у Києві погрожував вистрибнути у вікно. Правоохоронці назвали його дії провокацією.

Джерело: Нацполіція

Через порушення публічного порядку до Шевченківського управління поліції доставили 4 пікетувальників.

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Під час складання адмінпротоколів, один із чоловіків відчинив вікно та став на підвіконня. При цьому, він озвучив правоохоронцям низку вимог, серед яких:

закриття каналу;

звільнення учасників акції;

зняття з посади одного з керівників поліції.

Очільник поліції Києва Андрій Крищенко підкреслив, що жодні спроби тиску на поліцію не дадуть позитивного результату.

Усі маніпуляції та провокаційні шоу будуть жорстко присікатися,

– наголосив правоохоронець.

Крім цього, він також наголосив, що поліцейські діють виключно у межах чинного законодавства.

Важливо! За фактами цих подій вже відкрили кримінальні провадження. Вони стосуються опору правоохоронцям та перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Пікет телеканалу "Наш": що відомо

Акція відбулася 4 лютого, її організували активісти "Правого сектору". Вони намагалися прорватися у будівлю "Нашого".

Між пікетувальниками та правоохоронцями спалахнули сутички. Декількох учасників акції затримали.