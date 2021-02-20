Тема телефонного шахрайства у колоніях, коли серед в'язнів створюються так звані call-центри, де видурюють мільйони грошей з українців – давня. Проте наразі відповідні схеми не процвітають.

Міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" пояснив, як могли б вирішити деякі випадки, пов'язані із шахрайством у в'язницях.

До теми Я сам таку рибу не їм вдома, – Малюська розповів, як годують в'язнів у СІЗО

Він зауважив, що у випадку, якщо звернути увагу на статистику закриття call-центрів, які займались шахрайством, то це ті, що не працювали у в'язницях.

У тюрмах такого системного бізнесу на call-центрах, який є поза в'язницями, принаймні мені здається, що немає. Є індивідуальні чи групи шахраїв,

– зазначив Денис Малюська.

"Глушилки" мобільного зв'язку

Водночас міністр юстиції розповів, що є варіанти, як припинити випадки так званих махінацій у в'язницях. Проте він запевнив – це потребує грошей.

"Історія проста – потрібно поставити "глушилки" мобільного зв'язку над установами виконання покарань і дозволити користуватись лише фіксованим зв'язком, запис розмов якого здійснюється адміністрацією", – сказав Денис Малюська.

Він пояснив, що варіант щодо "глушилок" буде реалізовано, але після того, як отримають кошти від продажу старих в'язниць.

Зверніть увагу! У серпні 2020 року Мін'юст анонсував аукціони з продажу в'язниць. Після продажу частини тюрем – планують розпочати проєктування й будівництво нових та сучасних слідчих ізоляторів.

Повне інтерв'ю з Денисом Малюською: дивіться відео