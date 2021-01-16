У Twitter з'явився офіційний акаунт Байдена
У Twitter з'явився офіційний акаунт обраного президента США Джо Байдена. Після інавгурації він перетвориться на акаунт президента США під ідентифікацією POTUS – President of the United States.
Всі дописи зроблені в ньому за президентства Трампа заархівують. Про отримання Байденом акаунта президента США свідчить відповідний твіт PresElectBiden.
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"Це буде акаунт для моїх офіційних обов'язків як президента. О 12:01 дня 20 січня він перетвориться на POTUS. До того часу я буду використовувати JoeBiden", – зазначив Джо Байден у твітері.
Водночас Джо Байден не отримає дописувачів свого попередника і його мережева аудиторія буде створюватися з нуля.
Станом на 16 годину 16 січня, новий акаунт Байдена набрав уже понад 850 тисяч підписників.
Що відомо про інавгурацію Байдена
- У США будівлю Капітолію під час інавгурації Джо Байдена охоронятимуть озброєні нацгвардійці, конгресмени побоюються повторного штурму.
- Порядок у Вашингтоні 20 січня будуть забезпечувати приблизно 15 тисяч військових Сполучених Штатів.
- Водночас саме 20 січня Сенат розпочне розглядати імпічмент Дональда Трампа. Зокрема, ЗМІ повідомили, що Трамп покине Вашингтон ще до інавгурації Байдена.
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