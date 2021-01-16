У Twitter з'явився офіційний акаунт обраного президента США Джо Байдена. Після інавгурації він перетвориться на акаунт президента США під ідентифікацією POTUS – President of the United States.

Всі дописи зроблені в ньому за президентства Трампа заархівують. Про отримання Байденом акаунта президента США свідчить відповідний твіт PresElectBiden.

До теми Трамп покине Білий Дім ще до інавгурації Байдена, – ЗМІ

"Це буде акаунт для моїх офіційних обов'язків як президента. О 12:01 дня 20 січня він перетвориться на POTUS. До того часу я буду використовувати JoeBiden", – зазначив Джо Байден у твітері.

Водночас Джо Байден не отримає дописувачів свого попередника і його мережева аудиторія буде створюватися з нуля.

Станом на 16 годину 16 січня, новий акаунт Байдена набрав уже понад 850 тисяч підписників.

Зверніть увагу! Інавгурація новообраного президента США Байдена відбудеться 20 січня у Вашингтоні. Президент складе присягу біля будівлі Капітолію.

Що відомо про інавгурацію Байдена