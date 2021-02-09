Twitter знову в центрі уваги, тільки цього разу не через блокування сторінок, а навпаки – через верифікацію акаунту так званого Представництва МЗС РФ в тимчасово окупованому Криму.

Верифікація відбулась не сьогодні і не вчора. Українські дипломати вже певний час тримають це та багато інших питань у полі зору та відпрацьовують необхідні кроки. Одразу слід зазначити, що деякі питання вимагають непублічності, інші – витримки.

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Twitter заохочує пропагнду?

Ми вважаємо, шо своїм кроком щодо акаунту так званого представництва МЗС РФ в тимчасово окупованому Криму, компанія сприяє поширенню пропаганди та дезінформації націленої на підрив суверенітету України, а також легітимізації "російського" статусу тимчасово окупованого Кримського півострова, у той самий час коли весь цивілізований світ визнає Крим українським.

Наш Посол в США Володимир Єльченко звернувся із офіційним листом до керівництва компанії.

Російська Федерація визнана окупаційною державою Кримського півострова переважною більшістю держав-членів ООН, що знайшло своє відображення у резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 27.03.2014р. "Про підтримку територіальної цілісності України" (A/RES/68/262), численних резолюціях про стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастопіль, а також резолюції від 07.12.2020р. "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів" (A/RES/75/29).

З цього слідує, що жодна представницька установа РФ на території тимчасово окупованого Криму не може бути визнана офіційною чи законною.

Реалії сучасного світу яскраво продемонстрували, що соціальна мережа Twitter готова до гігієни та захисту інформаційного простору від поширення пропаганди та брехні. Вважаю, що для Twitter є надзвичайно важливим й надалі залишатися достовірним джерелом інформації не тільки для користувачів в США, а й усього світу.

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Ще раз звертаю увагу на те, що такі дії суперечать офіційній позиції США (а також більшості країн-членів ООН) щодо підтримки територіальної цілісності України та закликаю Twitter заблокувати фейк-акаунт.